Confesercenti Calabria: estensione dell’ operatività della Cassa del Microcredito S.p.A.: prodotto sostegno alle bollette e ai costi energetici

Confesercenti Calabria in linea con lo sviluppo e l’evoluzione innovativa dei prodotti e servizi di erogazione diretta del credito da parte della Cassa del Microcredito S.p.A, è pienamente operativo, a

partire dal giorno 23 gennaio 2022, il prodotto per il sostegno ai costi energetici. L’obiettivo del seguente prodotto è quello di fornire un supporto e sostegno alle imprese, rientranti nel perimetro del microcredito, per

la copertura dei costi energetici (luce, gas e connessioni).

Volendo esemplificare, gli elementi caratteristici dei finanziamenti per il sostegno alle bollette possono essere ripartiti nelle seguenti sei aree:

1. Perimetro di intervento;

2. Soggetti beneficiari;

3. Finalità dei finanziamenti;

4. Servizi ausiliari non finanziari;

5. Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI;

6. Procedure e iter di presentazione delle richieste di finanziamento.

Il perimetro di intervento: L’importo massimo concedibile è di euro 20.000,00 con durata non superiore a mesi 48.

I soggetti beneficiari: restano validi i requisiti richiamati nella precedente circolare 6/2022 e comunque il presente prodotto, unitamente agli altri finanziamenti di microcredito ricevuti dall’impresa non potranno

superare l’importo massimo di 40.000,00 o 50.000,00 nel caso di almeno sei mesi di regolare ammortamento dei finanziamenti già ricevuti. Per facilitare la lettura riportiamo i parametri di

ammissione alle forme di finanziamento microcredito.

a) Limiti soggettivi

Possono beneficiare delle operazioni di microcredito:

– lavoratori autonomi

– impresa individuale;

– società in nome collettivo;

– società di persone;

– società a responsabilità limitata semplificate;

– società cooperative.

b) Limiti oggettivi:

Rientrano esclusivamente le imprese che:

– sono state costituite o con partita iva da non oltre i cinque anni;

– lavoratori autonomi e/o imprese individuali con non più di 5 dipendenti;

– società di persone, società a responsabilità limitata semplificata e società cooperative con numero di

dipendenti non superiori a 10.

– rispettino i vincoli previsti dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 articolo 1 lettera a) e b), ovvero:

→ aver avuto nei tre esercizi precedenti l’istanza di fallimento o dall’inizio attività se di durata inferiore,

un attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore ad euro 300.000,00;

→ aver realizzato nei tre esercizi precedenti l’istanza di fallimento o dall’inizio attività se di durata

inferiore, ricavi lordi di ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000,00;

→avere un ammontare di debiti non superiori ad euro 100.000,00.

3. Finalità dei finanziamenti

Il finanziamento potrà essere concesso a copertura dei costi sostenuti dall’impresa nel periodo da marzo a settembre 2022, o comunque gli ultimi sei mesi di costi. I costi rientranti, nel perimetro di intervento sono:

– energia elettrica;

– gas;

– connessioni e spese telefoniche.

Come anticipato il prodotto è inquadrabile nell’ambito di uno sviluppo innovativo, quindi è indispensabile che le strutture e la Rete dei Tutor si attivino per: organizzare incontri con le imprese; promuovere eventi volti alla diffusione presso i propri iscritti delle nuove opportunità sul credito diretto Confesercenti; attivare ogni altra iniziativa ritenuta utile al fine di diffondere l’attività di erogazione e aumentare il numero dei Soci Confesercenti. Confesercenti Calabria auspica che le iniziative intraprese possano creare ed incrementare il numero delle richieste di finanziamento rientranti nel cd microcredito, e, a breve con ulteriore comunicazione verrà ampliato i prodotti/servizi che potranno essere offerti alle imprese Socie e/o da associare.