DESTINAZIONE TROPEA È COMUNE PLASTIC FREE

Non può esserci efficace promozione e proiezione all’esterno dell’immagine di una destinazione turistica e culturale senza quell’impegno dal basso nella valorizzazione e nelle tutela quotidiana del patrimonio ereditato e della sua sempre più fragile sostenibilità ambientale. In questo percorso che si nutre di cittadinanza attiva, di volontariato, di sensibilità civica e di militanza senza quartiere per la difesa dell’ambiente e per il futuro delle nuove generazioni, la partecipazione protagonista, spontanea e duratura della cittadinanza resta la più preziosa chiave di successo di ogni progetto e ambizione istituzionale,

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì ringraziando a nome suo personale e dell’Amministrazione Comunale donne e uomini del Principato per aver concorso ad ottenere questo ulteriore e prestigioso risultato che è di tutti: Tropea è ufficialmente comune Plastic Free.

La presentazione dei 68 comuni Plastic Free 2023 si è tenuta nei giorni scorsi a Roma, nella sala stampa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha patrocinato l’iniziativa, alla presenza, tra gli altri, del viceministro Vannia Gava, del Presidente Luca De Gaetano, del direttore nazionale Lorenzo Zitignani e del segretario generale Antonio Rancati e dall’ideatore del Festival del Sarà Antonello Barone.

La premiazione dei comuni che si sono distinti per il proprio impegno verso l’ambiente e che hanno conquistato questo prestigioso riconoscimento, si terrà sabato 11 marzo a Bologna, a Palazzo Re Enzo.

Lotta contro gli abbandoni illeciti; sensibilizzazione del territorio; collaborazione con l’associazione Plastic Free; gestione dei rifiuti urbani; attività virtuose dell’ente. Sono, questi, i criteri di valutazione adottati dalla Onlus che ha valutato oltre 370 Comuni scegliendo i più virtuosi per la premiazione 2023. I Comuni vincitori riceveranno il trofeo a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità secondo il proprio livello di impegno.

All’evento sarà presente anche il Cardinale Matteo Zuppi, Presidente CEI Conferenza Episcopale Italiana, il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, insieme all’Assessore Anna Lisa Boni, con delega al PNRR del Comune di Bologna.