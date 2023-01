LA TREBISACCE ANNI ‘50 NEI RICORDI DI SCUOLA

I lavori di ricerca che scavano nella storia e nella memoria di una comunità e di un territorio, che consegnano al lettore il racconto ed il profilo dei suoi personaggi, l’identità, il senso e lo spirito dei luoghi, quelli di cui spesso non si trova traccia sui libri di scuola, rappresentano una testimonianza preziosissima da affidare alle nuove generazioni. È in quelle pagine che può essere scritto lo sviluppo futuro del territorio.

È quanto dichiara il Sindaco Alex Aurelio invitando soprattutto i più giovani a partecipare all’incontro culturale che l’Amministrazione Comunale ha inteso patrocinare: una finestra sulla Trebisacce degli anni ’50 e sul contesto storico, politico e sociale di quel tempo.

LA MITICA 1C – RICORDI DI SCUOLA. È, questo, il titolo del libro di Giuseppe Trebisacce, docente ordinario di scienze dell’educazione all’Unical, che sarà presentato domani, sabato 28, alle ore 17,30 nella sala consiliare, all’interno del Palazzo di Città, in piazza della Repubblica.

Coordinati dal giornalista Franco Maurella, dopo gli indirizzi di saluto del Primo Cittadino, del dirigente dell’istituto comprensivo di Trebisacce Giuseppe Solazzo, del Provveditore agli studi di Cosenza Loredana Giannicola e della consigliera delegata alla cultura Antonia Roseti che introdurrà il tema, interverranno Leonardo La Polla, dirigente scolastico in quiescenza, all’epoca alla guida della scuola media, teatro della narrazione e lo stesso curatore del volume Giuseppe Trebisacce, tra gli alunni frequentanti quella classe.