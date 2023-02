Detenuta incinta a San Vittore senza ginecologo

“Evidentemente il caso, che come sindacato abbiamo denunciato con forza, avvenuto nel

2021 della giovane donna – Amra, 23 anni, etnia rom – che ha partorito in carcere, a

Rebibbia, nella sua cella, senza nessun medico o ostetrica, senza nessun infermiere, ma

solo con l’aiuto della compagna di cella, non ha insegnato nulla”. Così il segretario generale

del S.PP. (Sindacato Polizia Penitenziaria) Aldo Di Giacomo commenta la vicenda della

donna, incinta di due bambini, detenuta a San Vittore-Milano dove non c’è un ginecologo.

“Siamo di fronte ad un caso che dopo le alte cure specialistiche assicurate a detenuti

“eccellenti” – aggiunge – segna una nuova brutta pagina nei diritti dei detenuti con una

distinzione sempre più netta tra detenuti di serie A e quelli di terza serie i quali non

possono neanche curarsi un dente. Ricordo ancora che nel 2021 l’allora ministro della

Giustizia, Marta Cartabia, decise di inviare gli ispettori a Rebibbia per acquisire elementi su

quanto accaduto e il Dap ha invece espresso “rammarico” per l’accaduto, tanto per salvare

la coscienza. Non sappiamo cosa abbia prodotto l’ispezione ministeriale ma a distanza di

anni – continua Di Giacomo – di fatto nulla è accaduto. I servizi sanitari negli istituti

penitenziari, ad eccezioni rare di istituti dove le aziende sanitarie delle Regioni assicurano

minime prestazioni, sono inesistenti e oltre a ginecologi la carenza gravissima è di psichiatri

e psicologi. Non si sottovaluti che sono già due i detenuti che si sono suicidati dall’inizio

dell’anno e che nel 2022 sono stati 84 i suicidi in totale”.

Di Giacomo evidenzia che ad ottobre 2022 nelle carceri italiane ci sono 16 donne detenute

(9 straniere e 7 italiane) con 17 figli a condividere la cella. Il sindacalista ricorda che da

diversi anni la sua organizzazione ha lanciato la campagna “nessun bambino in cella” e

“purtroppo dobbiamo solo registrare che il numero si è dimezzato ma la situazione di

autentica barbarie non è stata superata. È anche questo il segnale del disinteresse

istituzionale e della politica per i veri problemi del sistema penitenziario italiano”