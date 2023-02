TREBISACCE | CARNEVALE, CHIAMATE A RACCOLTA LE ASSOCIAZIONI

Promuovere la partecipazione attiva alla vita della comunità, dal basso efavorire la coesione sociale attraverso momenti di aggregazione. È, questo, l’obiettivo che l’Amministrazione Comunale intende raggiungere chiamando a raccolta il mondo della scuola e dell’associazionismo per la più creativa ed estrosa delle ricorrenze: il Carnevale.

È quanto fanno sapere il Sindaco Alex Aurelio e l’assessore allo spettacolo e grandi eventi Daniela Nigro, sottolineando che l’iniziativa, di carattere sociale, accoglie e fa proprie le numerose istanze,i suggerimenti e le proposte di collaborazione in questa direzione giunte dalle famiglie e dal mondo della scuola.

Ci si può candidare ad ottenere il riconoscimento della maschera e/o del carro allegorico più bello.

La grande festa, aperta a tutti e soprattutto alle famiglie, si terrà martedì 21 febbraio, in Piazza della Repubblica.

Il corteo di maschere avrà come punto di partenza il Palazzo di Città e da lì proseguirà per il Corso per ritornare poi al punto di partenza. Un’apposita giuria decideràil vincitore.

L’evento prevedrà musica ed intrattenimento e giochi anche per i più piccoli.