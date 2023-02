– Caso Cospito, allarme violenze anche alle carceri

“L’allarme lanciato dal Ministero dell’Interno, di possibili violenze di anarchici in città dopo

la decisione del Ministro Nordio di confermare a Cospito il 41 bis, va esteso anche agli

istituti penitenziari. Non sottovalutiamo quanto è accaduto nelle scorse settimane e quanto

è stato scritto sui giornali sulle “trattative” ed “intese” tra Cospito e mafiosi, camorristi,

‘ndranghetisti”. Così il segretario generale S.PP. – Sindacato Polizia Penitenziaria – Aldo Di

Giacomo che aggiunge: “il rischio che nelle carceri possa accadere qualcosa di analogo a

quanto avviene fuori non è solo un’ipotesi. Abbiamo un precedente che dovrebbe aiutarci a

riflettere e a mettere in atto ogni utile azione di rafforzamento della sorveglianza. Mi

riferisco – dice Di Giacomo – alle rivolte della primavera 2020. Allora il pretesto fu il Covid,

ma come hanno ricostruito in maniera chiara magistrati antimafia, una regia mafiosa ha

guidato rivolte estese a numerosi penitenziari. Il sistema è sempre quello: una volta

impartito l’ordine di rivolta e violenza si utilizza la cosiddetta manovalanza, vale a dire i

detenuti più deboli e ricattabili, i tossicodipendenti e quelli con problemi psichici, per

scatenare disordini. Se sono vere le notizie di stampa per la mafia e la criminalità

organizzata, così come è avvenuto per la pandemia, il “caso Cospito” diventa l’occasione per

rilanciare quella battaglia mai interrotta contro il 41 bis. Inoltre “alleato” in questa battaglia

eversiva a parte le manifestazioni e le occupazioni di Università, le minacce di attentati,

cresciute nelle ultime ore, diventa il clima di buonismo che si sta diffondendo intorno al

“caso Cospito” contro il 41 bis e che trova terreno fertile in ambienti dell’Unione Europea e

nelle campagne sui diritti dei detenuti a regime duro. È dunque tempo che si risponda alla

campagna alimentata in ambienti Ue spiegando che soprattutto la ‘ndrangheta è diventata

un fenomeno europeo e quindi una minaccia sempre più concreta contro i cittadini europei.

Se a Bruxelles o a Strasburgo o nelle capitali europee pensano che la ‘ndrangheta sia

un’organizzazione criminale calabrese o tutt’al più diffusa nel nord Italia evidentemente non

conoscono o fingono di non conoscere i traffici di droga, affari, che sono guidati dalle

cosche ‘ndranghetiste oltre che mafiose e camorriste. Non sfugga – continua Di Giacomo –

che lo sbarco della ‘ndrangheta nei Paesi Europei, non certo di recente, trova di fatto terreno

fertile nei sistemi penitenziari di quei Paesi a differenza del nostro che con il carcere ostativo

e il 41 bis si pone l’obiettivo prioritario (anche se non sempre ci riesce) di evitare che dal

carcere si continui a svolgere traffici criminali. Senza sottovalutare i cambiamenti avvenuti e

le nuove tecniche usate dalla mafia 2.0. La mafia si è modernizzata, più di quanto possiamo

immaginare e come confermano autorevoli magistrati utilizza, già da tempo, non solo i

telefonini per impartire ordini ma sofisticate piattaforme informatiche”.