OSPEDALI SARANNO RIAPERTI – TREBISACCE/SINDACO RINGRAZIA PRESIDENTE

Gli Ospedali di Trebisacce, Cariati e Praia a Mare saranno definitivamente riaperti. Furono erroneamente chiusi. – Non possiamo che accogliere con ulteriore e ribadita soddisfazione le affermazioni fatte dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso della trasmissione televisiva Piazza Pulita, andata in onda ieri sera (giovedì 9) su La7.

È quanto dichiara il Sindaco Alex Aurelio ringraziando il Governatore per la costante attenzione dimostrata alle istituzioni locali e sulle rassicurazioni espresse in diretta nazionale rispetto ad un risultato che anche e soprattutto il nostro territorio aspetta da tempo.

Siamo consapevoli – aggiunge il Primo Cittadino – che attraverso la visione, la determinazione e l’azione quotidiana dimostrata dal Presidente nella sua difficile e coraggiosa funzione di Commissario alla sanità, il riconoscimento e la fruizione dei diritti fondamentali delle popolazioni, su tutti quello alla salute, potranno essere presto garantiti – conclude Aurelio – su tutto il territorio calabrese, frenando lo spreco di risorse pubbliche, arginando l’emigrazione sanitaria e diventando, anzi, regione attrattiva di buona sanità per medici e pazienti.