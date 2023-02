Presentazione bando regionale per l’innovazione dei liberi professionisti

Dopo il primo convegno dell’anno sui temi della sanità, continuano nel mese di febbraio gli eventi organizzati dal Comitato Unitario delle Professioni dell’Emilia-Romagna per celebrare il ventesimo anniversario di attività.

Il secondo appuntamento è il convegno dal titolo “Più forti con i finanziamenti regionali” in programma lunedì 13 febbraio alle ore 16, nella Sala 20 maggio 2012 – Terza Torre Regione Emilia-Romagna (Viale della Fiera 8). In questa occasione verrà presentato il bando, e le relative modalità di accesso, indetto dalla Regione Emilia-Romagna, per sostenere i liberi professionisti nello sviluppo digitale delle attività.

Le domande potranno essere inviate dal 7 marzo al 6 aprile 2023.

Il bando, che prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro, accoglie la richiesta del CUP ER di prevedere investimenti dedicati proprio ai professionisti, con l’obiettivo di incentivare il rafforzamento, la crescita e l’aggregazione delle loro attività, anche attraverso processi di innovazione tecnologica.

Il CUP rappresenta in Emilia-Romagna oltre 158.000 professionisti, per i quali il bando rappresenta un’opportunità di rilancio, in termini di innovazione digitale, per i propri studi. Come componente del Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia-Romagna, il CUP ER sta già contribuendo alla definizione dei nuovi programmi per lo sviluppo economico, la salvaguardia dell’occupazione e l’imprenditoria femminile.

Queste sono le parole del presidente del CUP ER Alberto Talamo promotore dell’incontro di lunedì in Regione: “Sono numerose le sfide a cui i professionisti sono chiamati a rispondere e per le quali sarà necessario sempre più investire nell’innovazione tecnologica, in una migliore organizzazione delle attività libero professionali nonché sull’offerta di servizi sempre più a dimensione europea. Così come sarà indispensabile per il futuro costruire e implementare reti e network tra competenze ed esperienze diverse. Il CUP ER insieme alla Regione progettano insieme il futuro delle libere professioni”.

Al convegno moderato dalla giornalista Deborah Annolino, porteranno i saluti il presidente del CUP ER Alberto Talamo, il presidente del CUP Nazionale Rosario De Luca (da remoto) e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Seguiranno gli interventi di Antonella Ricci vicepresidente del CUP ER; Morena Diazzi direttore generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese della Regione Emilia-Romagna;

Vincenzo Colla assessore regionale allo sviluppo economico, con le conclusioni di Alberto Bergianti consigliere CUP-ER. Il convegno è gratuito. Per partecipare è richiesta la registrazione al FORM L’evento è aperto alla partecipazione dei giornalisti e di tutti gli operatori dell’informazione