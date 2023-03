TURISMI, SENZA PROGRAMMAZIONE NON SI CRESCE

Promozione della destinazione turistica e culturale di Tropea nei territori francesi d’Oltralpe, è inarrestabile l’interesse e l’attenzione verso la Calabria. Il Principato è tra i protagonisti del progetto 10 Comuni della Camera di Commercio italiana in Costa Azzurra, continua tra gli attesi ospiti del Salone turistico Id-Weekend di Nizza. L’ultima testata, in ordine di tempo, ad occuparsene è montecarlonews.it.

Siamo sempre più convinti – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – che la partecipazione all’evento che si terrà al Porto di Nizza nel primo week end di aprile, anche grazie all’eco internazionale che quell’evento sta facendo registrare in quell’area attrattiva e nodale dell’Europa sia uno degli strumenti e degli investimenti in marketing territoriali più utili ed efficaci per l’innalzamento della percezione qualitativa della nostra destinazione esperenziale, 365 giorni l’anno. – Venti località italiane faranno insieme promozione in Francia. È, questo, il titolo dedicato alla manifestazione e che anticipa l’uscita della rivista Visitez l’Italie, altro progetto della Camera di Commercio che ha visto già protagonista Tropea, con i suoi prodotti agroalimentari, sui tram di Nizza e Montecarlo.

La promozione di questi territori che spaziano in molte regioni italiane, non solo del Nord Ovest, tra le quali anche Sorrento, Sanremo, Parma, Genova, Bra e Pisa, avverrà attraverso comunicazioni costanti sui media francesi, degustazioni, presentazioni di prodotti e incontri istituzionali.

La nostra missione – precisa il Primo Cittadino – resta quella di ispirarci alle migliori esperienze di progettazione e realizzazione turistica presenti in Italia, in Europa e nel mondo. Perché – sottolinea – non c’è nulla da inventare, basta osservare, studiare, replicare, adattare e se possibile superare in termini di distintività locale. Con un punto fermo al quale non si dovrebbe mai rinunciare, soprattutto oggi in tema di turismi e soprattutto in Calabria: la programmazione. Lo ha ricordato proprio nei giorni scorsi il Presidente di Demoskopica Raffaele Rio commentando i dati previsionali sul 2023 anticipati dall’Ansa, con una crescita significativa dei flussi turistici per tutta l’Italia. Accelerando la programmazione, ha chiarito Rio, si potrebbe registrare il valore più alto di presenze dal 2010 ad oggi. Un monito chiarissimo, quello di Demoskopica – conclude Macrì – destinato inequivocabilmente a tutti i decisori pubblico-politici ed anche per gli operatori del settore.