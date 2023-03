I BORGHI AUTENTICI DELLA CALABRIA A MILANO

Dalla Calabria a Milano per presentare un progetto che coinvolge 8 comuni impegnati nella costruzione di un’unica grande destinazione di viaggio. Con questo obiettivo gli 8 Borghi Autentici calabresi destinatari del finanziamento relativo al “Progetto Strategico per la Valorizzazione dei Borghi della Calabria ed il Potenziamento dell’offerta turistica e culturale” hanno deciso di fare squadra e partecipare insieme alla Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che si terrà a Milano dal 24 al 26 Marzo 2023.

I Comuni di Canna, Casali del Manco, Gizzeria, Melissa, Miglierina, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi e Serrastretta saranno, dunque, protagonisti, insieme alla Associazione Borghi Autentici d’Italia, di questo grande evento, che punta a far conoscere e diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di questi territori e a valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale. Nell’importante spazio espositivo all’interno della fiera milanese, gli 8 Borghi autentici saranno impegnati nella costruzione di una grande destinazione di viaggio che colleghi da nord a sud della regione, dalle coste alla montagna, le “Comunità Ospitali” calabresi.

Un progetto strategico dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, presieduta dal Sindaco di Roseto Capo Spulico, Rosanna Mazzia, nel quale costruire e fare emergere la vera essenza dei luoghi e delle comunità che li vivono. Luoghi della contemporaneità che vogliono distinguersi dalle classiche mete di vacanza per l’atteggiamento unico di chi ospita e per la particolare esperienza che può realizzare chi viene ospitato, che ripartirà con un bagaglio carico di racconti ed emozioni difficili da dimenticare e facili da narrare.

La Comunità Ospitale è un luogo e una destinazione in cui gli ospiti possono sentirsi cittadini seppure “temporanei”, identificandosi nel ritmo della vita del borgo, conoscendo e apprezzando i beni materiali e immateriali prodotti in quel territorio, ricevendo nuovi apporti culturali e nuove contaminazioni emotive.

Il progetto si muoverà su cinque asset principali, che partono dall’animazione locale – con il coinvolgimento attivo dell’intera comunità, dei cittadini, delle associazioni, degli operatori economici e degli stakeholder – passando per l’analisi della capacità di ospitare della destinazione di viaggio e della sua capacità attrattiva sui mercati turistici nazionali ed internazionali, alla gestione dei beni materiali e immateriali e dei servizi necessari alla definizione dell’offerta locale, alle strategie di comunicazione territoriale che possano rafforzare la brand reputation dei singoli borghi e della rete delle comunità ospitali, per arrivare, infine, alla qualità degli spazi pubblici necessari al potenziamento della capacità ospitale. Questi macro-obiettivi costituiscono le colonne portanti di un lavoro costruito nel tempo e portato avanti con forza e costanza dall’intera Associazione in sinergia con le amministrazioni comunali.

Ogni comune, infatti, oltre alla creazione di questa importante rete che racchiude 8 Borghi così variegati in un’unica grande “destinazione di viaggio”, potrà portare avanti sul proprio territorio importanti progettualità per valorizzare il proprio patrimonio di storia, natura, cultura, tradizioni e biodiversità.

“E’ una sfida ambiziosa ma sono certa che sarà un’esperienza unica per tutti i Borghi autentici calabresi che parteciperanno insieme alla nostra Associazione alla Fiera “Fa’ la cosa giusta”. – ha affermato la Presidente Rosanna Mazzia – Tutti noi siamo convinti che è attraverso il gioco di squadra che si possano raggiungere i grandi obiettivi. Abbiamo lavorato tanto, insieme alla Segreteria Tecnica Nazionale, alla costruzione di questo percorso – iniziato nel 2018 e che ora vuole tradursi in risultati concreti per le nostre Comunità. Da Sindaco di un piccolo borgo calabrese e da Presidente di questa grande associazione nazionale sono particolarmente orgogliosa di poter partecipare a questa Fiera con una rappresentanza così numerosa e coesa. Sono certa che raggiungeremo grandi traguardi insieme. Il nostro viaggio è appena cominciato.”

Giovanni Pirillo