Richmond (VA), il procuratore Haskell Brown accusato di guida in stato di ebbrezza

RICHMOND (VA) – Haskell Brown, procuratore della città di Richmond, è stato accusato lo scorso mercoledì di guida in stato di ebbrezza. Secondo i documenti del tribunale l’uomo è stato fermato alla guida con un contenuto di alcol nel sangue compreso tra lo 0,15 e lo 0,20%. In Virginia una persona può essere potenzialmente arrestata già con un tasso alcolemico che raggiunge lo 0,8%

“Stiamo aspettando ulteriori informazioni per determinare i prossimi passi”, ha dichiarato il consiglio comunale di Richmond in una nota . “Non saremo in grado di discutere pubblicamente i dettagli delle questioni relative al personale. Tuttavia, comprendiamo la gravità di queste accuse”. Pe il momento Brown è stato rilasciato e ha un’udienza in tribunale prevista per il 17 marzo.

Brown ha lavorato come procuratore di Richmond dalla fine degli anni ’90 al 2019 fino alla sua conferma formale, arrivata nell’agosto 2022.