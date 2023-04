MISSIONE TROPEA IN GIAPPONE

La capacità emozionale, il valore turistico-esperenziale e, quindi, economico dei prodotti e dei marcatori identitari di tipo agroalimentare. La forza attrattiva delle proposte gastronomiche autentiche ma anche la loro declinazione in merchandising. La comunicazione sociale e valoriale degli ingredienti locali e la valorizzazione strategica della freschezza e della stagionalità delle produzioni e dei piatti autoctoni come metodo di accoglienza. Sono stati, questi, i contenuti principali ed il filo rosso della seconda serie di incontri che hanno visto protagonista il Sindaco Giovanni Macrì il quale, pur in stretto e costante collegamento con Tropea e la Regione Calabria per monitorare la situazione determinatasi a seguito del crollo di un pezzo di costone dell rupe su cui sorge il celebre Santuario di S.Maria dell’Isola, sta continuano la sua missione istituzionale in Giappone, partita nei giorni scorsi ed organizzata nell’ambito dell’Accordo di cooperazione tra la Città di Tropea e la Ryutsu Keizai University (RKU) sottoscritto nei mesi scorsi per promuovere opportunità di ricerca e formazione congiunte.

Dopo l’intensa tappa dei giorni scorsi a Kobe, dove il Primo Cittadino e l’assessore agli affari generali Greta Trecate hanno avuto modo di incontrare, confrontarsi e stringere alleanze con gli amministratori pubblici, i manager e le associazioni di quella importante città insieme ai dirigenti di Expo Osaka 2025, l’Esperienza Tropea con la sua Cipolla Rossa Igp Calabria è stata protagonista ieri (giovedì 6 aprile) di un’altra importante giornata di visite e approfondimenti, questa volta con la rete produttivo-agricola dell’isola di Awaji.

Destinazione di nicchia fuori dai percorsi solitamente battuti dai visitatori del Giappone, la verde Awaji è rinomata per il blu brillante del suo mare, per la sua cucina identitaria e per la proposta di pesce fresco; ma anche per il suo secolare teatro delle marionette Awaji Ningyo Joruri; per Naruto ed il suo ponte popolare per gli enormi vortici agitati dal mare nello stretto con l’isola di Shikoku; ed ancora per il Museo Memoriale del Ponte Uzu no Oka Onaruto (un’installazione complessa con gastronomia ed attrazioni ludiche); ma soprattutto per la sua proposta agricola di punta, la cipolla autoctona (nelle diverse versioni stagionali bianca e rossa), con la straordinaria gamma di sue declinazioni gastronomiche (su tutte le zuppe), alla quale è dedicato anche un enorme monumento e souvenir di ogni genere, dalle parrucche da noleggiare ad un curioso acchiappa UFO di cipolle, come gioco per tutti.

Tropea è stata accolta con grande entusiasmo dai giovani coltivatori locali (produttori di centinaia di tonnellate di cipolla all’anno), che hanno spiegato la loro chiara visione culturale prima che turistico-commerciale, sottolineando soprattutto una grande attenzione alla ricerca ed alla sperimentazione (attuate in collaborazione con l’Università di Tokyo che monitora da remoto diversi campi). A loro il Sindaco e l’assessore Trecate hanno donato delle magliette turistiche di Tropea, molto apprezzate dai giovani agricoltori che hanno richiesto anche una dedica personale del Primo Cittadino.

Nel corso dell’incontro rivelatosi molto interessante, il Sindaco ha colto l’occasione per presentare il caso di successo sempre più internazionale della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, l’impegno dei coltivatori associati nel Consorzio di Tutela, gli eventi di punta dedicati a quest’icona distintiva come La Tropea Experience ed il ritorno manageriale di un numero sempre maggiore di giovani calabresi alla loro terra e all’agricoltura come leva innovativa di sviluppo eco-sostenibile e durevole.

Macrì ha avuto modo di incontrare e di confrontarsi, inoltre, nell’area portuale della Città di Minami Awaji, con Kazuhiro Morimoto e Fumiaki Yoshimura, rispettivamente Sindaco e direttore del turismo di quella destinazione, con i quali è stato discusso del progetto di gemellaggio con Tropea e della possibilità di partecipazione della Calabria ad Expo 2025. Agli amministratori locali è stata donata la pregiata opera dell’artista Michele Affidato dedicata alla Cipolla Rossa di Tropea.

Una tipica maschera apotropaica giapponese. È stato questo il dono fatto da Kenichi Hamaguichi e Hideaki Takeazawa, rispettivamente CEO e direttore esecutivo di Awaij Roof Industrial Association, azienda leader nella produzione di tegole in terracotta e coperture, al Sindaco di Tropea con la raccomandazione di apporla sulla porta del suo ufficio a Palazzo di Città.

Accompagnati dallo staff della Setouchi Seawind Inc. e dalla Placidi International, che stanno coordinando tutte le tappe del Principato in Giappone, l’intera ed intensa seconda giornata di incontri è stata seguita dalla televisione pubblica giapponese (NHK), da altre emittenti commerciali del Paese e da diversi media regionali.