Baseball, i Richmond Flying Squirrels superano i Reading Fightin Phils nel doppio match del sabato: Fuochi d’artificio a fine gara (VIDEO)

RICHMOND (VA) – I Richmond Flying Squirrels hanno battuto nel doppio match casalingo di ieri i Reading Fightin Phils di Philadelphia allo stadio Diamond, vincendo 4-3 in gara 1 e 3-2 in gara 2.

La prima gara è durata poco meno di due ore e gli ospiti erano inizialmente passati in vantaggio di due lunghezze per poi cedere il passo ai Flying Squirrels, che prima realizzano un fuoricampo con Luis Matos, poi allungano grazie ai colpi in battuta di Ismael Munguia, chiudendo il punteggio sul 4-3 finale.

In gara 2, i Flying Squirrels, galvanizzati dalla prima vittoria, hanno aperto un vantaggio iniziale di 2-0, per poi chiudere con il punteggio finale di 3-2. Decisivi in questa fase i colpi di Tyler Fitzgerald e Brandon Martorano alla battuta.

Dopo la partita si è tenuto il classico spettacolo con i fuochi d’artificio con cui i Richmond Flying Squirrels inaugurano ogni anno la loro stagione.

Di seguito il video dei fuochi d’artificio al termine di gara 1 e gara 2.