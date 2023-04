Aperte le iscrizioni al Festival delle Relazioni Pubbliche di FERPI

Siamo cercatori di emozioni nell’era degli stimoli e delle sollecitazioni, cercatori di esperienze. In uno scenario estremamente frammentato e digitalizzato, come le emozioni possono essere chiave della divulgazione, della comunicazione, della cultura, delle relazioni?

A questo cercheranno di dare risposta tredici speaker provenienti dai più svariati ambiti della conoscenza, che si alterneranno sul palco di InspiringPR il 6 maggio a Venezia, l’evento dedicato alle Relazioni Pubbliche promosso da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) e organizzato da FERPI Triveneto in collaborazione con le delegazioni UniFERPI di Padova, Gorizia e Verona. Principali partner dell’evento Chiesi Italia, Coca Cola, Fastweb e Yeppik; media partner Corriere del Veneto, Corriere Imprese e Italpress.

Tra gli speaker, Alberto Gianfreda, scultore e docente all’Accademia di Belle Arti di Firenze, che proverà ad emozionare i presenti con un intervento sul rapporto tra opera, artista, una relazione che vede nel “pubblico” il vero completamento dell’opera e del fare stesso. Tiziana Bernardi, amministratore delegato della galassia Unicredit, un ruolo di spicco nell’alta finanza italiana, ora Presidente di Golfini Rossi ETS, fondazione che ha attivato un progetto di cooperazione con la Tanzania, sarà interprete di come l’emozione diventa azione e collaborazione. Il titolo del suo speech sarà proprio “Il filo rosso”, il filo conduttore che unisce i destini delle comunità e dei popoli. Luciano Canova, docente di Economia comportamentale e di Filosofia dell’Economia, divulgatore scientifico, autore di numerosi saggi, il 6 maggio a Venezia porterà una riflessione su l'”Umiltà per superare l’hangover da overconfidence”. Spesso l’eccessiva fiducia in sé stessi è la madre di tutte le trappole mentali, la più insidiosa e la più democratica. Ne siamo tutti vittime e calibrazione è la parola giusta per fronteggiarla. Solo l’umiltà epistemica può aiutarci a fare scelte più felici. Tra gli altri anche Mariangela Mincione, fondatrice della Mincione Edizioni, una casa editrice indipendente, italiana e francese, che ha una peculiarità: le sue scelte editoriali nascono dall’incontro con persone e storie che suscitano emozioni e curiosità. Studia la contemporaneità e cerca di tradurla attraverso le sue pubblicazioni, scova gli autori selezionando le emozioni che le loro storie personali e narrative sanno creare, è una degli avamposti culturali che si battono per l’indipendenza del pensiero e per la libertà delle idee.

Da pochi giorni è ufficialmente aperta la vendita dei biglietti, con un prezzo scontato del 20% sul biglietto di ingresso inserendo il codice EMOZIONI20 (promozione valida fino a venerdì 21 aprile 2023) al seguente link: https://inspiringpr-emozioni.eventbrite.it/

