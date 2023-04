CONTENIMENTO SPESA E LOTTA AGLI SPRECHI

Contenimento della spesa pubblica e lotta agli sprechi, dopo oltre due decenni Via Don Luigi Sturzo, terreno demaniale di 850 metri quadri, utilizzata come strada pubblica, è stata finalmente acquisita dall’Ente.

L’approvazione all’unanimità del consiglio comunale riunitosi nei giorni scorsi – sottolinea il Sindaco Alex Aurelio – è motivo di ulteriore soddisfazione perché sposa l’obiettivo di questa operazione: applicare una politica di razionalizzazione delle risorse pubbliche.

L’Amministrazione Comunale ha acquisito il bene dall’agenzia di demanio per un totale di 8 mila e 600 euro.

Se non si fosse proceduto all'acquisto l'Ente avrebbe dovuto versare le somme relative al conguaglio delle indennità già iscritte a ruolo per gli anni dal 1996 al 2022 e procedere alla regolarizzazione dell'utilizzo mediante una stipula di contratto di locazione annua. L'acquisizione della proprietà del bene consentirà, inoltre, di valorizzare l'area e di migliorarne la fruizione con specifici interventi.

