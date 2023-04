TROPEA PROTAGONISTA GIORNATA NAZIONALE MARE

Concorrere ad un mare più pulito da plastica e polistirolo; puntare sulla formazione e sensibilizzazione tanto dei cittadini quanto degli operatori del mare sull’importanza di disinnescare prassi consolidate e forme di inquinamento. La cura del territorio che cammina di pari passo con le iniziative di marketing territoriale e promozione turistica deve vederci tutti impegnati a raccogliere, salvaguardare e consegnare alle future generazioni l’eredità preziosa di un ambiente sano, pulito e migliore.

Iniziative come la Giornata del Mare promossa egregiamente anche quest’anno dal Circolo Vela Club e che vede Tropea ancora una volta protagonista di un evento nazionale, rappresentano occasioni preziose per confrontarsi su quali e quanti meccanismi virtuosi dobbiamo continuare attivare.

La conquista della Bandiera Blu, l’ottenimento del riconoscimento di Comune Plastic Free insieme all’adesione a progetti come Comune fiorito e Borghi più Belli d’Italia – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – sono tutti percorsi che vanno in questa direzione e che richiedono la partecipazione consapevole della comunità.