Giro di boa per ilprogetto “La vita non ha prezzo. La prevenzione ad ogni età”

< >, afferma Maria Brunella Stancato, presidente di FederAnziani Calabria. Il progetto regionale incentrato sulla sarcopenia, che è il processo che accelera l’invecchiamento velocizzando la progressiva riduzione della massa muscolare, sta ottenendo risultati incredibili. 430 questionari elaborati finora e 228 visite medico/nutrizionali in tutta la Calabria.

< >, spiega la Stancato in ogni centro della regione dove il progetto viene presentato. Cosa prevede? “Il progetto prevede la somministrazione di un questionario, un’interazione seminaristica ed una visita medico nutrizionale. Gli open day termineranno nella città di Cosenza giorno 26 maggio 2023 presso il Centro d’aggregazione di S.Aniello. La seconda fase del progetto prevede l’analisi dei dati rilevati e per coloro che risulteranno bisognosi di attenzione vi sarà la possibilità di essere seguiti in un corretto apporto alimentare. Mentre la terza fase, prevista per ottobre, consentirà ai partecipanti di effettuare un’ulteriore controllo medico nutrizionale: solo allora sapremo se l’applicazione di corretti stili di vita, seguendo i dettami della cultura della dieta Mediterranea, sia riuscita nell’intento di apportare un sostanziale beneficio alla vita delle persone over coinvolte>>.