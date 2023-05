Fervicredo fra i Relatori al IV Congresso dell’Associazione Nazionale di Medicina legale

Avrà inizio domani il IV Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale di Medicina legale per la Pubblica amministrazione, che si terrà a Venezia, presso l’Auditorium San Servolo, venerdì e sabato in quattro sessioni di lavoro. Fra i titolati Relatori anche Mirko Schio, Presidente dell’Associazione Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere), che interverrà sul tema “Le Vittime del Dovere: attualità e prospettive”, in apertura della quarta sessione sabato alle ore 12.00.

“Gli approfondimenti che avranno luogo in sede di Congresso, affidati a eminenti esperti – spiega Schio -, verteranno anche sugli aspetti medico legali delle diverse tutele speciali del dipendente pubblico, e sugli aggiornamenti in merito ai diversi aspetti medico legali della idoneità e inidoneità al servizio, anche del Comparto difesa e sicurezza e, soprattutto, con particolare attenzione e riferimento alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia. Tematiche rispetto alle quali l’attività di Fervicredo è costantemente aggiornata, nonché protagonista in molte sedi giudiziarie, e dunque in grado di fornire un punto di vista concretamente ancorato alle esigenze e alle aspettative delle Vittime del Dovere. Ma questo importante appuntamento – aggiunge Schio – rappresenta un momento di studio e di crescita collettiva generata proprio dal confronto fra i protagonisti, nonché dal dibattito che ne potrà nascere, alla ricerca di una lettura sempre più chiara di una legislazione complessa che ancora può e deve compiere ulteriori passi avanti per la tutela del dipendente pubblico, primo fra tuti, a nostro avviso, colui che ha pagato rendendo il proprio generoso servizio per la tutela della sicurezza collettiva”.

Presidenti e Moderatori della due giorni saranno: Fabrizio Cipriani, Direttore Centrale Sanità – Polizia di Stato; Domenico De Leo, Presidente Collegio Nazionale Medicina legale Direttore Scuola specializzazione Medicina legale Università degli studi di Verona; Amm. Isp. Capo Antonio Dondolini Poli, Ispettore Sanità Marina militare; Gen. Div. CC Vito Ferrara, Ispettore generale Sanità militare; Antonella Isola, Direttore generale Previdenza militare; Raffaele Migliorini, Coordinatore generale Medico legale Inps; Patrizio Rossi, Sovrintendente Sanitario centrale Inail.

I Relatori saranno invece: Avv. Loredana Bizzarri, C.F. Luigi David, Dott. Damiano Donadello, Col. Csa Marco Fagiolo, Amm. Isp. Giovanni Maria Fascia, Dott.ssa Serafina Fascina, Dott. Pasquale Ferrara, Avv. Gabriele De Gotzen, Dott. Giuseppe Guadagno, Avv. Maurizio Maria Guerra, Col. Csa Emidio Marangoni, Dott. Andrea Mele, Cav. Uff. Antonino Mondello, Prof. Ord. Angelo Moretto, Te. Col. Me. Pietro Mutolo, Dott.ssa Daniela Natale; Cav. Mirko Schio, Dott.ssa Ida Stefanizzi.

La prima sessione dei lavori avrà inizio alle 14.30 di domani, venerdì 12 maggio, dopo la registrazione dei presenti, con il saluto delle Autorità. La seconda partirà alle ore 17.00. L’indomani, sabato 13, la terza sessione inizierà alle ore 9.00, e la quarta alle ore 12.00.

Tutti i lavori delle 2 giornate di Convegno potranno essere seguiti in diretta sulla pagina www.facebook.com/fervicredo.