Francesca Gambacorta di FraFoodLove si cimenta con il Caciocavallo Silano DOP All’interno delle attività di valorizzazione che il Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP sta intraprendendo per portare questo importante formaggio del sud su tutte le tavole d’Italia, sottolineandone – oltre le qualità organolettiche – anche la versatilità e le potenzialità per tutti i tipi di cucina, prosegue il progetto con food influencer e personalità del panorama culinario.

Dopo chiara Gavoli di Mangio Quindi Sono, a creare una ricetta con il Caciocavallo Silano Dop è Francesca Gambacorta un’altra famosa food blogger nota anche con lo pseudonimo FraFoodLove.

Ricercata Personal Chef romana, con origini siciliane, nominata da Forbes tra le Top 20 Food Influencer, Francesca Gambacorta ha oltre 250.000 follower su IG – alla pagina @frafoodlove – e le sue videoricette arrivano ad ottenere decine di migliaia di visualizzazioni.

Ma non si ferma solo a questo, seguita dall’agenzia Capital Innova, è sempre impegnata come Chef a domicilio, Chef Ambassador per alcune aziende e Chef Executive in eventi gourmet, oltre a tenere numerosi corsi di cucina.

La sua passione per la cucina e la voglia di spiegare a tutti come rendere la semplicità complessa di molti piatti – infatti dichiara “ogni piatto complesso può diventare semplice attraverso la conoscenza delle tecniche di realizzazione”… così come “un piatto semplice rimane complesso se si saltano alcuni passaggi che lo rendono banale”… – la portano ad essere il perfetto testimonial per il Caciocavallo Silano DOP. Infatti questo formaggio unisce nella tradizione Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia, e si trova sulle tavole Italiane protagonista in molti di questi piatti, di tutti i giorni o della festa, che appunto sono spesso complessi nella loro semplicità.

Per Caciocavallo Silano Dop, Francesca ha scelto di creare “Involtini di straccetti con Caciocavallo Silano Dop e agrumi” un secondo buonissimo e colmo di profumi del sud che diventerà semplice da preparare seguendo i sui consigli e che presenterà le particolarità di questo formaggio buonissimo sia da crudo che da cotto.