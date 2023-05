Tennis, Internazionali d’Italia: Medvedev conquista la finale con Rune

Foro Italico, penultimo atto: il primo finalista degli Internazionali di Roma 2023 è Holger Rune. Il danese, numero 7 al mondo, ha avuto la meglio sul norvegese Casper Ruud (quarta forza del ranking Atp) in tre set, col punteggio di 6-7(2), 6-4, 6-2, in una finale tutta scandinava. Il “bad boy” alla fine della partita: “Ero sotto di un set e di un break e mi sono detto ‘goditela’ e ho iniziato a giocare il mio miglior tennis. Prendere la rete era una delle soluzioni. Grandi con i grandi? Io non ho paura” e sottolinea “Mi piace giocare in Italia e a Roma. È un’ottima atmosfera. C’è una grande energia in campo, un super supporto. È un pubblico molto appassionato. Mi piace veramente”. Per il danese, autore nei quarti dell’eliminazione del grande favorito Novak Djokovic, si tratta della terza finale in un Masters 1000, la seconda sulla terra dopo Montecarlo. E’ la prima volta in carriera che il danese sconfigge Ruud. (www.msn.com/it)