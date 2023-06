CON ACQUAPARK LA CALABRIA ANTICIPA L’ESTATE

Non c’è mai stata Colonna d’Ercole capace di frenare quell’onda di entusiasmo e di sano divertimento, di attesa finita e di voglia di rilassarsi che ogni anno, dal 1995 ad oggi, con l’apertura al pubblico del parco con il maggior numero di attrazioni di Italia, di fatto scatena l’apertura anticipata dell’estate in mezza Italia. E ciò accade nello spirito e nella testa di tutti, sia di quanti aprono i cancelli all’inaugurazione, sia di quanti non vedono l’ora di raggiungere quell’isola di pace e adrenalina, che più mitologica non c’è.

Una narrazione che dopo 29 anni continua ad essere fatta di esperienza e di identità, ma anche di piacere e di sorrisi che mai come quest’anno, da Radio KissKiss alle reti Mediaset sta consolidando in tutt’Italia, insieme alla intraprendenza della squadra ed alla bellezza dell’offerta di Odissea 2000, anche la forza attrattiva di un’intera regione che vuole e sa attrarre ed accogliere visitatori da ogni territorio e regione.

Ed è, questo, solo l’inizio di una stagione estiva, ad un anno dal trentesimo anniversario dell’Acquapark, che si annuncia ricca di eventi e soprese.

Dopo il successo della prima pizzata di domenica scorsa, a pochissimi giorni dall’apertura delle piscine e dei giochi d’acqua destinati al divertimento degli ospiti da zero a 100 anni, con Pippo Pelo e Adriana Petra, seguitissimi speaker di Radio Kiss Kiss, la 29esima stagione di Odissea 2000 si prepara di già al secondo appuntamento.

SABATO 24 È PAOLO MARINCOLO SHOW. Sarà l’insegnante di ballo, coreografo, ballerino e Tiktoker calabrese con un seguito numerosissimo di followerdi ballo di gruppo a far scatenare e divertire sulle note dei tormentoni dell’estate 2023, il popolo dell’Acquapark dei record.

Ogni estate un’emozione. È, questo il claim scelto per questa nuovissima ed entusiasmante edizione, ancora più speciale con il Progetto Odissea 2000 per Unicef, a favore del Fondo di Emergenza Terremoto in Siria e Turchia.