BLU TROPEA, DOMENICA 25 SI FESTEGGIA 4A BANDIERA

Se la conquista della Bandiera Blu da parte di una destinazione turistica rappresenta un valore aggiunto per tutte le strategie di sviluppo turistico ed economico del territorio, la conferma per il quarto anno consecutivo, diventa un traguardo superiore ed un punto di non ritorno, sia per le istituzioni pubbliche quanto, soprattutto, per le comunità locali. Da una parte significa aver fatto una precisa scelta di campo, ecologica ed ecosostenibile. Dall’altra, dimostra di essere riusciti a posizionarsi su un percorso di crescita durevole, autonoma e redditizia per tutti.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì informando che si rinnoverà anche quest’anno l’appuntamento con l’evento Blu Tropea, dedicato alla 4a Bandiera Blu, al quale parteciperà, tra gli altri, anche Takeyari Kyohei, project Manager del campionato mondiale Spogomi, che farà tappa con le qualificazioni italiane, al mattino, nel Principato.

In programma per domenica 25 giugno alla ore 20, ospitato dal Tropea Marina Yacht Club, all’interno del Porto, coordinati dal caporedattore di Rainews24 Massimiliano Melilli, all’evento BluTropea interverranno insieme al Primo Cittadino e a Kyohei, il Commissario straordinario dell’Ente Parchi Marini Raffaele Greco, il Dirigente del Dipartimento territorio e ambiente della Regione Calabria Salvatore Siviglia, il Commissario dell’ArpaCal, il Generale Emilio Errigo, il Comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Luigi Spalluto, l’assessore regionale allo sviluppo economico Rosario Varì ed il Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati Giuseppe Mangialavori al quale saranno affidate le conclusioni.