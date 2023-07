Terre Sommerse presenta il N. 26 della rivista di arte e cultura “Corus Cafè”

La rivista, il cui primo numero risale al 31 dicembre del 2004, alle soglie del suo ventesimo anno di età , si rinnova con una nuova veste. Il titolo volutamente provocatorio a metà strada tra il latino Chorus e uno slang moderno, è fonte di ispirazione dei fondatori che negli anni hanno mantenuto gli obiettivi di ricerca di nuovi talenti, di promozione dell’arte in tutte le sue forme, di promozione della multimedialità dell’arte e di solidarietà verso i popoli.

Corus Cafè è disponibile presso il nostro store on-line al prezzo di 7 euro. In questo numero troverete un’intervista esclusiva a Enrico Ruggeri ed interviste a molti personaggi emergenti e non della musica, della letteratura, del cinema, del teatro e dello spettacolo in genere. Particolare rilevanza hanno gli articoli presenti nella rubrica punto zero con un occhio di riguardo nei confronti dell’arte esoterica e misterica. Vi segnaliamo a tale proposito gli articoli: “Le minestre di Pitagora” e Gustavo Adolfo Rol.

Presto per festeggiare i primi venti anni della rivista, Terre Sommerse ha programmato una festa dove saranno presenti alcuni artisti della casa editrice. Alla serata sarà abbinato un progetto di solidarietà. Presto vi daremo comunicazioni precise in merito.

Terre Sommerse è una casa editrice e discografica fondata nel 1998 dal cantautore Fabio Furnari come associazione no-profit, che nel 2009 si amplia e si rinnova, dando vita alla società Terre Sommerse group, che svolge tutte le attività di produzione e promozione, oltre ad essere la distribuzione esclusiva dei prodotti del marchio Terre Sommerse.

Oggi Terre Sommerse vanta oltre 500 pubblicazioni tra musica e letteratura oltre ad una fitta rete di concerti e di eventi letterari ed artistici.