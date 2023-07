Conoscere il significato di “mondo multipolare” ovvero il nuovo ordine mondiale che si sta avvicinando a noi giorno dopo giorno

by Riccardo Cacelli

Londra – Nei giorni scorsi a Gorno-Altajsk, capitale della piccola Repubblica Russa dell’Altaj (nel cuore dell’Asia a sud della Siberia) si e’ svolto un importante Forum euroasiatico dei giovani diplomatici. Il tema: “La diplomazia del nuovo mondo multipolare”

Credo che in Italia si debba conoscere in maniera piu’ dettagliata e professionale possibile quello che avviene oggi nella politica e nell’economia sullo scenario internazionale.

Conoscere i principi ed i motivi dell’emergere del nuovo ordine mondiale multipolare che ormai è una realtà geopolitica che deve essere presa in considerazione perche’ sta prendendo sempre piu’ forma nei nuovi centri di sviluppo principalmente in Eurasia, nella regione Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e America Latina.

Analizzando le parole del ministro degli Esteri Russo Sergey Lavrov indirizzate ai partecipanti al Forum si apprende ancora una volta che il nuovo ordine mondiale multipolare sta facendo passi importanti e, secondo Lavrov, inarrestabili.

Ecco le parole di Lavrov:

Il tema dichiarato del vostro incontro – La diplomazia del nuovo mondo multipolare – suona più attuale che mai.

Siamo tutti testimoni di cambiamenti veramente storici in atto sulla scena internazionale.

Il dominio indiviso dell ‘”Occidente collettivo” sta volgendo al termine.

Allo stesso tempo, nuovi centri di sviluppo stanno guadagnando slancio, principalmente in Eurasia, nella regione Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e America Latina. Pertanto, l’emergere di un ordine mondiale più equo, equilibrato e policentrico è una realtà geopolitica che deve essere presa in considerazione da tutti i partecipanti alla comunicazione internazionale.

È particolarmente importante che il multipolarismo emergente non sia basato sul confronto politico-militare ed economico tra i principali attori mondiali, ma su un equilibrio concordato di interessi.

Sulla cooperazione, non sulla rivalità.

A questo proposito, è difficile sopravvalutare il ruolo della diplomazia classica basata su norme giuridiche internazionali universalmente riconosciute, in primo luogo i principi della Carta delle Nazioni Unite, il rispetto della diversità culturale e di civiltà del mondo e il diritto dei popoli a scegliere la propria modelli di sviluppo.

Costruire una cooperazione costruttiva e fruttuosa con amici, alleati e persone che la pensano allo stesso modo in Eurasia è la nostra priorità incondizionata. Questo è sancito nella nuova versione del Concetto di politica estera della Federazione Russa approvato dal presidente Vladimir Putin alla fine di marzo.

Noto con soddisfazione che buoni esempi di diplomazia moderna sono forniti dalla cooperazione attraverso associazioni multilaterali come EAEU, CSTO, CIS e SCO. Queste organizzazioni promuovono un’agenda interstatale costruttiva e lungimirante.

La Russia svolge un ruolo molto attivo nel lavoro di queste istituzioni.

Ora hanno obiettivamente proposto il compito di approfondire i legami sfaccettati tra le varie entità di integrazione operanti nel Grande spazio eurasiatico.

L’iniziativa avanzata dal presidente russo per costruire un Greater Eurasian Partnership mira proprio a questo.

Sono già in corso i lavori per l’attuazione pratica di questo sforzo, volto a formare una zona continentale di pace, sicurezza e cooperazione pratica.