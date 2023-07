Coldiretti Calabria: Vincenzo Abbruzzese nuovo presidente regionale di Terranostra Calabria

Lamezia Terme: Terranostra Calabria, l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio di Coldiretti ha un nuovo presidente regionale: è Vincenzo Abbruzzese imprendirore agricolo conduce l’agriturismo Biosila ad Acri e succede ad Adriana Tamburi alla quale sono andati i ringraziamenti dell’assemblea per il lavoro svolto con passione e dedizione avendo saputo guardare sempre avanti nell’impostazione di un agriturismo esperienziale e al passo con i tempi. L’assemblea dei delegati si è riunita a Lamezia Terme nella sede di Coldiretti Calabria. Abbruzzese guiderà l’associazione per i prossimi 5 anni. “Ringrazio l’assemblea per questa elezione e cercherò di ripagare con il lavoro e il coinvolgimento di tutti la fiducia che è stata riposta in me è – ha proseguito – una sfida bellissima che accolgo entusiasta perché il marchio ‘Agriturismo di Campagna Amica’, in uso esclusivo all’Associazione Terranostra, sia un importante valore aggiunto per tutti coloro che hanno multifunzionalità agricola, essendo conosciuto ormai da milioni di persone tramite i farmer market e anche perché è un simbolo che evoca i valori della sostenibilità e della distintività oggi fortemente apprezzati dal cittadino-consumatore e dalla società. Oggi il sistema agrituristico è molto diverso rispetto a 10 anni fa quando era ancorato a due sole direttrici: ristorazione e alloggio. Oggi, seppure quelli restano due pilastri, l’agriturismo è più proiettato a una veste multifunzionale, legata alla valorizzazione dei territori, alla riqualificazione dei borghi e si punta a un turismo diffuso con un’offerta sempre più identitaria nel nostro ambito c’è la potenzialità di riconnettersi con il territorio attraverso una implementazione dell’attività facendo si che il pensiero di un territorio non sia solo indirizzato a proporre servizi turistici ma cambi la sua visione presentando un’offerta variegata che aumenti il ventaglio di scelta del cittadino”. L’augurio di buon lavoro al nuovo presidente e i ringraziamenti per quanto fatto dalla presidente Tamburi, sono giunti dal Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto. Secondo gli ultimi dati ISTAT in Calabria gli agriturismi sono 595 su un totale di aziende con attività connesse di 2049.