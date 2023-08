Solidarietà, da Catania CarlottaX a sostegno di AIL Forlì-Cesena

CATANIA – Architettura, ricerca e impegno sociale. CarlottaX – associazione nata in memoria dell’architetto Carlotta Reitano, scomparsa prematuramente nel settembre del 2020 e già presidente della Fondazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania – mostra ancora una volta grande sensibilità nei confronti della collettività. A seguito delle emergenze climatiche che hanno investito l’Italia, i fondi destinati alla ricerca e alla terza edizione di CarlottaXAIL verranno donati ad Ail Forlì-Cesena, che opera nell’area colpita dalle alluvioni che hanno interessato il nord del Paese. Nello specifico, le risorse economiche serviranno a sostenere le famiglie dei malati oncologici che versano in situazione di difficoltà a seguito di esondazioni, frane e fango causati dalle piogge torrenziali.

«Come associazione – commenta il presidente e fondatore Alessandro Amaro – vogliamo perseguire i valori in cui credeva Carlotta, sempre attenta ai giovani, alla collettività e agli aspetti culturali. Per questo, CarlottaX nasce con diverse finalità, dalla promozione dell’architettura al supporto per la ricerca, dalle iniziative dal grande valore sociale al sostegno economico in situazioni eccezionali ed emergenziali, come quelle avvenute in Emilia-Romagna».

Il Comune emiliano ha subìto ingenti danni in diversi quartieri e alcuni abitanti vivono ancora in zone disagiate. Tra i problemi riscontrati «lo slittamento delle visite ai malati oncologici e ripercussioni su abitazioni, mezzi e collegamenti – spiega Martina Vittoria Minguzzi, presidente di Ail Forlì-Cesena – Al fine di sostenere i pazienti, la nostra macchina organizzativa sta procedendo con uno screening della situazione, per verificare chi abbia risentito maggiormente della situazione e in quale entità. Un percorso che consentirà di fare attente valutazioni, che verranno discusse dal nostro Consiglio di Amministrazione. In programma, infatti, un incontro per stabilire come distribuire i fondi gentilmente concessi».

Dopo quasi tre anni di attività – con due edizioni dedicate alla ricerca con CarlottaXAIL e tre alla progettazione con CarlottaXArchitettura – CarlottaX è diventata ufficialmente associazione lo scorso giugno. Ad affiancare il presidente Alessandro Amaro: Sabrina Tosto (vice presidente), Desirè Russo (tesoriere) e Martina Arena (segretaria).