A TROPEA SUONI DEL MEDITERRANEO, LIRICA E TEATRO

Dall’omaggio a uno dei più grandi tenori di tutti i tempi, Enrico Caruso ai suoni e alle contaminazioni musicali del Mediterraneo, fino alle performance di compagnie teatrali da tutta Italia che si esibiranno in stile site-specific all’interno del salotto diffuso del Principato, fondendo linguaggio teatrale e spirito dei luoghi. – Continua la proposta culturale permanente di Tropea.

MISS CINEMA 2023 – La selezione regionale dello storico concorso nazionale di bellezza farà tappa al Porto di Tropea lunedì 21 agosto. La madrina della serata sarà Lavinia Abate, Miss Italia 2022.

MARAVIGLIA. VENERDÌ 24 L’OMAGGIO A CARUSO. L’Orchestra Sinfonica della Calabria diretta dal Mº Francesco Ledda e con il soprano Olivera Mercurio ed i tenori Giovanni di Mare e Angelo Fiore si esibirà nell’Anfiteatro del Porto eseguendo, tra gli altri brani, anche alcune tra le più importanti e famose arie di Gioachino Rossini, Georges Bizet, Ernesto De Curtis. L’inizio del concerto è previsto per le ore 22.

MERCOLEDÌ 30 TROPEA TAPPA DEL FESTIVAL D’AUTUNNO. Si chiama Eastbound il progetto della formazione artistica Alkantara MediOrkestra ed è un viaggio unico e originale alla scoperta delle musiche e degli strumenti del Mediterraneo per spingersi fino al subcontinente indiano. Nato da un’idea di Davide Livornese e Riccardo Gerbino in coproduzione con il Festival d’Autunno, l’esperienza musicale conta strumenti diversi che vanno dal marranzano siciliano al rab (il liuto afgano), dagli strumenti a fiato di varie etnie a una piccola sezione di archi costituita da contrabbasso, violoncello e viola, dal bodhrán (il tamburo irlandese), al tabla (percussione della musica classica indiana). Ospitato a Palazzo Santa Chiara, il concerto sarà arricchito dalla presenza dei musicisti e ospiti internazionali Chrysanthy Gkika e Nektarios Stamatelos.

DAL 31 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE LA 7A EDIZIONE DI TEATRO D’AMARE – Promosso dall’Amministrazione Comunale ed organizzato dall’associazione LaboArt Tropea APS, la quattro giorni anticipata da anteprime, residenze e laboratori coinvolgerà diverse tra le più importanti compagnie di teatro e danza contemporanea a livello nazionale. Le compagnie saranno chiamate a dialogare con i luoghi in cui rappresenteranno i loro spettacoli. Alcuni degli spettacoli saranno pensati e costruiti esclusivamente per Tropea, un’evoluzione del concetto di site-specific che permette ancor di più di valorizzare i luoghi del festival.