FOLKLORE, POPOLI IN FESTA A SAN GIORGIO ALBANESE

Dall’Argentina all’Ecuador, dal Costa Rica al Sudafrica, sono più di 120 gli artisti che si ritroveranno a San Giorgio Albanese per la quinta ed attesa edizione di Popoli in Festa. Giovedì 17 agosto il borgo arbëreshë Mbuzati, sarà animato di colori, balli, coreografie festose e canti multietnici, in un racconto che si muove tra danza, performance, piatti tipici e contaminazioni culturali.

Si tratta – sottolineano il Sindaco Gianni Gabriele ed il vicesindaco con delega alla cultura Sergio Esposito- di un evento atteso e sentito per l’intera comunità che attraverso il progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) San Giorgio Albanese sperimenta quotidianamente il senso dell’inclusione.

Il programma prevede alle ore 19 il raduno e la sfilata dei gruppi folk e dalle ore 21 le singole esibizioni delle formazioni internazionali che saranno ospitate all’Anfiteatro – piazzale Chiesa.

Prosegue la programmazione socio – culturale estiva di San Giorgio Albanese. Dopo il successo di pubblico e partecipazione per la Festa della Musica, si continua con nuove esperienze.

FESTIVAL DELLE MIGRAZIONI, MERCOLEDÌ 30 CECÈ BARRETTA IN CONCERTO – Il fenomeno delle migrazioni e il suo impatto sulle comunità del territorio. È, questo, il tema dell’evento che quest’anno sarà impreziosito dalle musiche del cantautore calabrese Cecè Barretta.