“Anche quest’anno il Teatro degli Audaci apre la sua stagione con le più esilaranti commedie di sempre”

Il 12 settembre alle ore 19:30 Flavio De Paola aprirà la conferenza stampa annunciando una strepitosa stagione ricca di sorprese e tanto tanto divertimento!

Moltissimi saranno gli ospiti presenti in sala e sul palcoscenico, tra cui Paola Gassman, Rodolfo Laganà, Leonardo Bocci, Enzo Casertano, Gianni Ferreri, Denny Mendez, Francesco Branchetti, Nadia Rinaldi, Claudio Insegno, Patrizia Pellegrino e tanti altri!

Anche quest’anno la straordinaria Compagnia degli Audaci ci regalerà divertentissimi spettacoli ma ci sarà anche da riflettere con la messa in scena del capolavoro di Samuel Beckett “Finale di partita”, di cui Flavio De Paola ne curerà la regia.

Presenterà la serata, come sempre, il nostro amato Direttore artistico dove si susseguiranno, sul palcoscenico, in ordine cronologico degli spettacoli, i molteplici protagonisti di questa strepitosa stagione!

Ma le sorprese di certo non finiscono qui…per inaugurare e festeggiare l’undicesimo anno di questo importantissimo teatro ci sarà un brindisi finale con degustazione insieme a tutti gli attori presenti alla serata!