STORIA E LEGGENDE, VENERDÌ 25 PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE

Dal teatro a cielo aperto alla passeggiata sotto le stelle alla scoperta delle suggestioni, delle leggende e della storia vissuta all’interno delle otto torri affacciate sullo jonio. Continuano gli appuntamenti inseriti nella programmazione di intrattenimento socio-culturale estiva che nei giorni scorsi ha conquistato il pubblico, con il teatro dei burattini in dialetto cariatese e ieri (giovedì 24) con il teatro di Eduardo De Filippo portato in scena dall’APS Arte e Spettacolo Nella Ciccopiedi.

VENERDÌ 25 PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE. Promossa dall’associazione RADICI con l’AIL Cosenza l’iniziativa, alla scoperta di racconti, storie e leggende del passato, partirà alle ore 21, da Porta Pia, all’ingresso della cittadella. Dopo la passeggiata, in piazza rocco Trento si potrà assistere allo spettacolo di cabaret di Tonino Pironaci.

DIVERSABILI/SABATO 26 CARIATI TAPPA EVENTO REGIONALE MOTOTERAPIA – Promosso dall’ASD Cariati Marine Power di concerto con l’ASD Hardware Puglia in partnership con la Federazione Italiana Motonautica, con Assonautica Cosenza e l’associazione Mare Pulito – Bruno Giordano, ospitato dal Centro federale motonautico di località San Cataldo, l’evento si terrà sabato 26 agosto, a partire dalle ore 9,30.