Questo fine settimana all’Orto Botanico di Roma

Dal 15 al 17 settembre, nei giardini del Museo dell’Orto Botanico di Roma, torna La Conserva della Neve, la grande kermesse sulle piante rare e da collezione che, giunta alla sua diciannovesima edizione, dedica il tema di quest’anno alla “Ricerca e strategia di adattamento delle specie di piante da frutto e ornamentali che meglio si adattano all’attuale evoluzione del nostro clima”.

L’iniziativa mette a disposizione, per chi lo necessita, macchine elettriche per visitare la mostra espositiva e un servizio di consegna a domicilio per le piante acquistate. Si ricorda che il biglietto unico è di € 10,00 e che gli animali non sono ammessi all’interno dell’area.

Di seguito l’elenco degli espositori e le informazioni su conferenze, visite guidate e laboratori.

Maggiori dettagli sul sito ufficiale https://www.laconservadellaneve.com/