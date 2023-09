I vincitori del Festival di Film di Villa Medici 2023

Durante la grande serata di premiazione del terzo concorso internazionale del Festival di Film di Villa Medici, la giuria composta da Alice Diop, Cyprien Gaillard e Chiara Parisi, insieme al direttore di Villa Medici Sam Stourdzé ha annunciato sabato 16 settembre 2023 i due film vincitori e la Menzione speciale della Giuria.

Mon pire ennemi di Mehran Tamadon ottiene il Premio Villa Medici per il Miglior Film e El Auge del Humano 3 (The Human Surge 3) di Eduardo Williams è stato premiato con il Premio speciale della Giuria.

Banel & Adama di Ramata-Toulaye Sy ha ricevuto la Menzione speciale della Giuria.

Il Festival di Film di Villa Medici, dedicato alle opere che esplorano le pratiche contemporanee dell’immagine in movimento ha attirato un vasto pubblico alla cerimonia di premiazione, che si è svolta davanti alla storica facciata di Villa Medici.

“Per il lirismo della sua scrittura cinematografica, per la modernità del ritratto della sua eroina, abbiamo deciso di attribuire la Menzione Speciale della Giuria a Banel & Adama, diretto da Ramata-Toulaye Sy.”

“Per la sua visione spettrale e sciamanica del mondo, per la sua capacità di esprimere la vulnerabilità, per l’interconnessione di un’esistenza collettiva frammentata, attribuiamo il Premio Speciale della Giuria a The Human Surge 3, diretto da Eduardo Williams.””Per l’invenzione di un dispositivo cinematografico che ci permette di confrontarci con la violenza di un regime che si sottrae alle immagini, per l’assunzione di rischi e il coraggio della sua eroina, ma anche di un regista che si impegna anima e corpo, attribuiamo il Premio Villa Medici per il miglior film a Mon pire ennemi di Mehran Tamadon”.