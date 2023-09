A Singapore rinasce la Ferrari, vince Sainz

Carlos Sainz vince il Gp di Singapore di Formula 1. Il pilota della Ferrari conferma l’ottimo passo visto già in qualifica con la conquista della pole e si è portato a casa anche l’intera posta in palio. Non una gara facile per lo spagnolo tallonato fino all’ultimo da Norris e dalle due Mercedes di Norris ed Hamilton. Crollato invece Charles Leclerc dopo aver subito i sorpassi delle stesse Mercedes assolutamente perfette ma che non hanno però potuto nulla contro lo spagnolo. Il pilota monegasco non è riuscito ad andare oltre il quarto posto forse anche penalizzato dal doppio pit stop.