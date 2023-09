LUNGOMARE BIANCHI, DOMENICA 1 LA CERIMONIA LA COMUNITÀ IN MEMORIA EX SINDACO

Intitolazione del lungomare di Trebisacce a Mariano Bianchi, il simbolico taglio del nastro si terrà domenica 1° ottobre alle ore 18,30, alla presenza delle istituzioni, della famiglia e di quanti hanno conosciuto le doti umane, professionali e politiche del compianto architetto ed ex Sindaco.

Insieme al Primo Cittadino Alex Aurelio, all’assessore al turismo Leonardo Petrone, ai figli Amedeo ed Eugenio Bianchi e alla moglie Mariella Gioia, all’evento commemorativo che segue al nulla osta autorizzativo della Prefettura di Cosenza, rilasciato in deroga, non essendo trascorsi ancora 10 anni dalla morte, parteciperà anche l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo.

Insieme al mondo dell’associazionismo, saranno presenti anche autorità civili, militari e religiose.

Ospitato nell’area Anfiteatro del gran lungomare dell’Antico Borgo Marinaro, l’evento prevede al tramonto il concerto in memoria di Mariano Bianchi eseguito dall’Accademia musicale Gustav Mahler diretta dal Maestro Francesco Martino.