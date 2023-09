È OTTOBRE ROSA ANCHE A MANDATORICCIO

Rosa come il colore della prevenzione. Con l’illuminazione, dalle ore 19,30 di domenica 1 ottobre, del portone di ingresso del Palazzo di Città, ospitato tra le mura del castello feudale, anche Mandatoriccio aderisce alla campagna nazionale Nastro Rosa promossa dall’AIRC (l’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) e dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la prevenzione del tumore al seno.

È quanto fa sapere il Sindaco Aldo Grispino sottolineando come iniziative come queste servano a raggiungere e sensibilizzare il maggior numero di donne alla prevenzione contro un male, il più comune tra il sesso femminile, che non sempre si manifesta con una sintomatologia evidente e che fa registrare soltanto in Italia 55 mila nuovi casi.

L’iniziativa Breast cancer campaign, ideata più di trenta anni fa da Estée Lauder Companies (azienda americana nel mercato dei cosmetici), durerà per l’intero mese di ottobre e coinvolge centinaia e centinaia di comunità. Ha lo scopo di aiutare la ricerca dei trattamenti efficaci per il cancro al seno, in particolare per le forme più aggressive della malattia.