Al Museo del Fumetto di Cosenza domenica torna Pinocchio

​Nell’ambito della mostra Topolino e i Signori della Galassia, in corso al Museo del Fumetto di Cosenza, domenica 3 dicembre è previsto un pomeriggio ricco di appuntamenti per tutte le fasce di età.

Si comincia alle 16.00 con la presentazione del nuovo romanzo di Elena Giorgiana Mirabelli dal titolo “Incendi” dove sarà presente l’autrice insieme al curatore della pubblicazione Angelo Gallo.

Alle 16.30 Alfonso Torino del Papersera, associazione che prende il nome dall’omonimo quotidiano letto da Paperino & co, dialogherà con Fabio Michelini, autore d’innumerevoli storie per Topolino e Pippo e che, proprio a Cosenza, presenterà il volume edito per festeggiare i 40 anni di carriera dell’autore.

Alle 18.00 Simona Frasca, scrittrice e docente dell’Università Federico II di Napoli, presenterà il volume Mixed by Erry. Un libro avvincente, a metà tra il racconto e l’inchiesta giornalistica, che racconta la vera storia dei fratelli Frattasio: tre giovani napoletani che attraverso le musicassette pirata hanno costruito un impero della contraffazione in Italia e all’estero. Il Libro, scritto da Simona Frasca, ha ispirato una recente produzione Netflix che ha ottenuto 2 candidature ai Nastri D’Argento e diversi riconoscimenti.

Dalle 17.00, spazio anche ai più piccoli, con un laboratorio tenuto dalla disegnatrice Maria Soria, docente de la Scuola del Fumetto di Cosenza, dedicato a Pinocchio. Insieme a lei ci sarà anche Giovanni Leonetti, artigiano cosentino definito “il Geppetto calabrese” che spiegherà ai bambini come costruisce i suoi burattini in legno conosciuti in tutto il mondo. Durante il pomeriggio sarà possibile visitare la mostra, ancora in corso, dal titolo Topolino e i Signori della Galassia con oltre 120 opere originali di Massimo De Vita.