LEGA NAVALE ROSSANO, RIPARTONO ATTIVITÀ IL NEO PRESIDENTE: PARLIAMO DI PIÙ DI BLUE ECONOMY

Educare i giovani a vivere il mare e a rispettarlo. Resta, questo, uno dei leit-motiv che dovrebbe caratterizzare la formazione delle nuove generazioni che crescono in una penisola come l’Italia. Serve un impegno più incisivo affinchè l’istituzione scolastica informi e promuova meglio sul patrimonio e sulla risorsa marina, sensibilizzando sulle straordinarie opportunità in termini di sviluppo ecosostenibile, turistico ed economico. Dobbiamo parlare di più anche nei nostri territori di blue economy.

È quanto dichiara il neo presidente della Lega Navale di Rossano, Giuseppe Cicala, annunciando la ripresa delle attività della sezione locale dopo il fermo imposto dalla pandemia da Covid-19.

Riunitisi nei giorni scorsi, i soci si sono confrontati anche sul Concorso Nazionale per l’anno scolastico 2023/2024 L’ITALIA E IL MARE promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Lega Navale Italiana (LNI) da pubblicizzare anche nelle scuole cittadine.

Il presidente ricorda le iniziative promosse durante l’estate scorsa con la Gara di Bolentino e della Pesca dei Totani giganti che hanno visto anche il coinvolgimento di altre associazioni del territorio.

L’intento del Concorso, riservato agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, è quello di sollecitare i ragazzi a una riflessione su come le tematiche del mare e la vita del Paese siano inscindibilmente legate. Nell’elaborazione della prova può scegliere tra tre temi proposti: il ruolo del mare nell’assicurare prosperità al Paese; il mare quale fonte di economia e di approvvigionamento delle risorse; il mare come storia e tradizione del popolo italiano.

I ragazzi, altresì, avranno la possibilità di sviluppare una delle tracce scegliendo di sbizzarrirsi con un testo, una foto/disegno/fumetto o con un’opera multimediale.

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2024 al seguente indirizzo: Lega Navale Italiana – Via Guidubaldo Del Monte, 54 – 00197 Roma; oppure all’indirizzo mail: presidenza.nazionale@pec.leganavale.it, specificando, in entrambe le modalità di invio, il nome dell’istituto e la dicitura: L’Italia e il mare.