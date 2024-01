The Frecce Tricolori will go to the United States and Canada. Le Frecce Tricolori andranno negli Stati Uniti e Canada

Preview of the dates and American and Canadian cities flown over by the Frecce Tricolori- In anteprima le date e le citta americane e canadesi sorvolate dalle Frecce Tricolori

Londra – After over 30 years of absence overseas, in 1992, the Frecce Tricolori will go to the United States and Canada to perform in the “Frecce Tricolori – NAT24 (North American Tour 2024)”.

Here is a preview of the dates of the overflights that will be carried out over American and Canadian cities.





OVERFLIGHTS:

22/23 June: Niagara Falls, Montreal, Ottawa 29/30 June: Las Vegas, Amerigo Vespucci 6/7 July: Grand Canyon, Santa Barbara, San Francisco 13/14 July: Seattle, Vancouver July 20/21: Moose Jaw, Oshkosh 27/28 July: Chicago, Toronto, Niagara Falls 3/4 August: New York, Philadelphia August 21: Washington August 24/25: Newport, Boston .



And here is the lineup of the Frecce Tricolori for the year 2024:

Pony 0 – Lieutenant Colonel Massimiliano Salvatore

Pony 1 – Major Pierluigi Raspa

Pony 2 – Captain Luca Pozzani

Pony 3 – Captain Leonardo Leo

Pony 4 – Captain Alessandro Sommariva

Pony 5 – Captain Simone Fanfarillo

Pony 6 – Major Franco Paolo Marocco

Pony 7 – Captain Emanuele Bernuzzi

Pony 8 – Captain Giovanni Morello

Pony 9 – Major Oscar Del Do’

Pony 10 – Major Federico De Cecco



Dopo oltre 30 anni di assenza oltreoceano, correva l’anno 1992, le Frecce Tricolori andranno negli Stati Uniti e Canada per esibirsi nel “Frecce Tricolori – NAT24 (North American Tour 2024)”.

Ecco in anteprima le date dei sorvoli che verranno effettuati sulle citta’ americane e canadesi.

SORVOLI :

22/23 Giugno : Cascate del Niagara,Montreal,Ottawa

29/30 Giugno : Las Vegas, Amerigo Vespucci

6/7 Luglio : Grand Canyon, Santa Barbara, San Francisco

13/14 Luglio : Seattle, Vancouver

20/21 Luglio : Moose Jaw, Oshkosh

27/28 Luglio : Chicago, Toronto, Cascate del Niagara

3/4 Agosto : New York, Philadelphia

21 Agosto : Whashington