CARIATI, FLICORNI E FLICORNINI PER IL CONCERTO IN CATTEDRALE

Il concerto della banda musicale Città di Cariati intitolata a Zio Cosimo Torchia, in programma per le ore 19 di venerdì 5 nella Cattedrale San Michele Arcangelo; il concerto del gruppo di musica folk e tradizionale Anthea, per l’iniziativa l’Epifania tutte le feste si porta via, alle ore 19 di sabato 6, in piazza Plebiscito e la grande tombolata di chiusura. Era e resta fino all’ultimo, l’identità il filo conduttore dell’esperimento più che riuscito di Cittadella in Festa, ospitato tra le otto torri affacciate sullo jonio.

Il contenitore di eventi, iniziative e momenti di incontro e confronto tra artisti, associazioni, mondo della Chiesa e della cultura che ha animato il centro storico per circa un mese è promosso da GG produzioni in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Diretti dal Maestro Antonio Cirigliano, gli elementi della storica Banda Città di Cariati accompagneranno i solisti Domenico Grande (flicornino in Mib), Salvatore Carrozzino (flicorno tenore), Giuseppe Policicchio (flicorno baritono).

Tarantelle e dintorni. È, questa, la proposta che il gruppo Anthea porterà, invece sul palco di Piazza Plebiscito, cuore della Cittadella fortificata bizantina per salutare tutti con balli e canti della tradizione.