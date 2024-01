Numerosi quadri di proprieta’ di enti pubblici scomparsi nel nulla piu’ assoluto

Un elbano, amante della sua terra e dell’arte in generale, negli ultimi anni si e’ interessato al problema.

Ha ricostruito l’elenco dei consultando gli inventari dei beni mobili negli “Archivi del Turismo dell’Isola d’Elba” (che sono in possesso della Provincia), poi ha chiesto (11 agosto 2023) l’ubicazione, lo stato di conservazione e altri dati relativi ai quadri a suo tempo acquistati o ricevuti in donazione dall’E.V.E. e dagli altri successivi enti e, avendo ricevuto una risposta del tutto insoddisfacente (29 agosto), ha reiterato la richiesta il 14 settembre.

Stavolta non gli hanno neppure risposto entro il termine di legge di 30 giorni e ha dovuto sollecitare ripetutamente la Provincia di Livorno, finché non è arrivata (27 ottobre) un’altra risposta, anche questa del tutto insoddisfacente.

E’ stato costretto quindi a formulare un’ulteriore istanza di accesso (13 novembre) con allegato l’elenco delle opere ricavato dagli inventari: ad oggi, nonostante ripetuti solleciti, non ha avuto alcuna risposta.

In sintesi: la Provincia di Livorno ha dato finora non risposte e non dice se ha i quadri, né dice di non averli, anche se dice di non avere verbali di consegna, di non averli inventariati, di non averli assicurati.

E nessuna amministrazione comunale dell’Isola d’Elba ha ritenuto chiedere in tutti questi anni alla Provincia di Livorno le informazioni su questi dipinti, magari per esporli al pubblico in uno dei tanti (forse troppi) musei elbani.

Per la terza isola italiana, perdere queste opere d’arte, rappresenta perdere la propria identita’, perdere la propria storia, ma sopratutto dimenticare coloro che l’hanno amata, disegnata e pitturata.

Le opere scomparse rappresentano la pittura elbana della seconda metà del novecento e potrebbero essere, se ritrovate, esposte in una potenziale e dedicata pinacoteca.

Aspettiamo che l’istituzione provinciale dia delle risposte.

continua……