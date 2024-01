Il Governatore Distrettuale Francesco Petrolo in visita presso il Rotary Club Cosenza Sette Colli

COSENZA – Nei giorni scorsi, il Rotary Club Cosenza Sette Colli ha ricevuto la visita ufficiale di Francesco Petrolo, Governatore del Distretto RI 2102 per l’A.R. 2023/24. È stato un momento vissuto all’insegna della cordialità e dell’amicizia con la partecipazione di tutti i soci del club guidato dal Presidente Francesco Bozzo. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato anche il Prefetto Distrettuale Maria Giovanna Fusca, l’Assistente Sergio De Buono e il Formatore Casimiro Giannuzzi, i Presidenti di Commissione del RC Cosenza Sette Colli hanno illustrato al Governatore i progetti e le attività in corso, confrontandosi con lui sui riscontri finora ottenuti e sulle possibili evoluzioni di ciascuna iniziativa. il Governatore Petrolo ha apprezzato molto questo coinvolgimento, e si è detto entusiasta sia per l’accoglienza ricevuta che per la vitalità che caratterizza il RC Cosenza Sette Colli, rimarcando la volontà di continuare a improntare l’azione del suo mandato alla lungimiranza e all’attenzione verso territorio e istituzioni, e invitando nel contempo i soci del club bruzio a proseguire nell’impegno rinnovando la già attiva partecipazione ai progetti distrettuali dell’Agorà, nati con il proposito di intervenire con un’azione a lungo termine in ambiti importanti quali quelli della valorizzazione dei borghi, della salvaguardia del territorio e del rilancio delle attività artigianali. Per il RC Cosenza Sette Colli, anagraficamente giovane ma già molto attivo sul territorio, la visita del Governatore è stata anche l’occasione per fare il punto sul percorso finora intrapreso, portato avanti quotidianamente e in piena condivisione tra i soci, affinché le azioni intraprese possano essere utili al territorio nel pieno rispetto di quello spirito di servizio che sin dalla sua costituzione è faro e linea guida di riferimento per il sodalizio cosentino. La serata ha vissuto un altro momento importante per il club, ovvero la cerimonia di ‘spillatura’ che ha sancito l’ufficialità dell’ingresso della nuova socia Patrizia Belcastro (detta Piera), dottore commercialista e revisore legale contabile, nonché coordinatrice dello staff Unità di Missione del Gruppo di supporto al PNRR presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale (USR) Calabria.

“La visita del Governatore ” – ha commentato Francesco Bozzo, Presidente del RC Cosenza Sette Colli – ” è senz’altro il momento più importante per la vita di un club rotariano. Con questo spirito abbiamo accolto Francesco Petrolo, che ci ha restituito entusiasmo e attenzione per le iniziative che stiamo portando avanti con il contributo di tutti i soci, che ancora una volta mi sento di ringraziare per il costante impegno. Colgo l’occasione” – ha concluso Bozzo – “per dare il benvenuto, a nome di tutti i soci, a Patrizia Belcastro. Sono certo che, forte della sua professionalità, saprà offrire entusiasmo e spirito di collaborazione a tutto il club”.