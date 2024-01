TREBISACCE, IL PONTILE SI ILLUMINA DI BLU

Riqualificazione e messa in sicurezza del pontile sul lungomare Mariano Bianchi, sono terminati gli interventi. Per una migliore fruizione, l’intero perimetro della passerella è stato dotato di una balaustra in acciaio, di un corrimano e di luci a led blu.I I lavori sono stati finanziati per oltre 243 I mila euro dalla Regione Calabria nell’ambito dei fondi FEAMP 2014/2020.

La Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza.