La mostra “Subliminale” con i capolavori della Collezione Paolo Bottai

Nel pieno della maturità artistica, nel 1968 si trasferisce a Venezia, dove inizia un’intensa relazione con artisti di fama nazionale come il pittore Emilio Vedova e gli scultori Murer e Bertazzolo, che lo portano a fondare la Gal-leria “Il Riccio” divenendone responsabile artistico.

Bottai inizia un lungo peregrinare tra il Veneto e la Toscana dove sovente rientra. Proprio a Rosignano, con alcuni artisti locali, nel 1971 costituisce il gruppo artistico “Gli Irrazionali” divenendone il teorico. La sua ricerca pittorica in quegli anni si concentra su paesaggi molto particolari.

Negli anni ‘90 abbandona totalmente gli stereotipi della pittura classica e intraprende una strada nella quale, intense emozioni si manifestano nelle tele contorcendo e for- mando colori, forme, figure umane e animali, luci ed ombre. Per far ciò, attinge da trattati di filosofia e psicologia una conoscenza che lo porta ad aprire scenari innovativi, creando qualcosa di molto originale, che non si rifà a nessun artista passato. Da qui la nascita del filone pittorico “Subliminale”.

L’evoluzione della sua ricerca, lo porta ad affrontare sempre nuovi stili e nuovi filoni pitto-rici.

Molto rilevanti le opere de “I Tarocchi”; dove le tinte si fanno più accese, in cerca di un contrasto in grado di colpirci immediatamente in uno scatto di velocità insolito e accattivante. Fioriscono animali stranissimi e figure danzanti. Un tripudio di colori aggressivi e di movenze innaturali.

Paolo Bottai muore a Cecina nel dicembre 2022.