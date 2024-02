Crollo Firenze: on. Gribaudo, “Seguiamo con apprensione le operazioni di soccorso”

“In questo momento seguiamo con apprensione le operazioni dei soccorritori sul posto, che ringraziamo sin da subito per il loro impegno, e ci stringiamo attorno alle famiglie delle vittime. Serve fare presto luce sulle dinamiche dell’incidente, ma questa ennesima tragedia ricorda a tutte le istituzioni del Paese quanto la sicurezza sui luoghi di lavoro debba essere una priorità assoluta su cui intervenire”, ha dichiarato Chiara Gribaudo, Presidente della Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia della Camera dei deputati.

“Ho sentito poco fa il Presidente Eugenio Giani per esprimere vicinanza a tutti i toscani in questo momento difficile e per dare la nostra disponibilità a lavorare insieme per aumentare gli standard di sicurezza sui cantieri ed evitare che tragedie simili si ripetano – ha aggiunto la Presidente Gribaudo – Serve certamente aumentare il numero di controlli che l’INL può svolgere quotidianamente su tutto il territorio nazionale e dare attuazione all’art. 27 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che introduce un sistema di rating per le imprese e per i lavoratori autonomi che qualifichi gli standard di sicurezza applicati e consenta la sospensione dell’attività fino al rientro nei parametri di sicurezza minimi. La norma c’è, serve la volontà di dare attuazione in tempi brevi”, ha concluso la Presidente Gribaudo.