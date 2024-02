Usa 2024, Putin punzecchia Trump: “Biden è più esperto di politica”

RICHMOND (VA) – “Biden è più esperto di politica e per questo la Russia preferirebbe lui rispetto a Trump come presidente degli Stati Uniti”. A dirlo è stato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista all’agenzia russa “Tass”.

Dichiarazioni, quelle di Putin, che in questo momento non rappresentano l’unico problema per Donald Trump dal punto di vista della campagna elettorale, che diventa sempre più intensa con il passare dei giorni.

Secondo quanto riportato da “Bloomberg”, il tycoon non avrà più fondi a disposizione per le spese legali entro la fine della prossima estate, rischiando di fatto di rimanere con le tasche vuote proprio negli ultimi tre mesi della campagna elettorale, che vedrà il suo culmine con le elezioni di novembre 2024.

Solamente nel 2023 l’ex presidente degli Stati Uniti ha dovuto affrontare spese legali dal valore di 51,2 milioni di dollari e in questo momento ha accesso ad altri 26,6 milioni. Un budget basso in considerazione che Trump ha ancora quattro capi di imputazione a suo carico.

Qualsiasi via dovesse scegliere per rispondere a queste spese, l’ex presidente sarà costretto ad avere meno fondi per affrontare una campagna elettorale che lo vedrà lottare su più fronti, quello elettorale contro il rivale democratico Joe Biden e quello giudiziario contro coloro che, per molteplici motivi, vogliono una sua condanna.