ANCHE BARBIERI TRA PROTAGONISTI ITALIA SQUISITA

Ritrovarsi insieme a tanti amici e chef stellati e condividere spazi e sorrisi per una causa nobile come quella della tutela dell’ambiente e dei suoi abitanti è un’esperienza che emoziona e restituisce il senso del nostro lavoro e del nostro ruolo di responsabilità sociale: essere ambasciatori della tradizione e della cucina Made in Calabria.

È quanto dichiara Laura Barbieri ringraziando gli organizzatori del Summer party di Italia Squisita per aver voluto coinvolgere anche la Famiglia Barbieri in questo progetto ed esprimendo soddisfazione per la riuscita dell’evento.

Ospitato dal Capovaticano Resort Thalasso Spa, la manifestazione di beneficienza ha raccolto gli chef stellati premiati dalla Guida Michelin, i grandi maestri della tradizione e della pasticceria, giovani emergenti e artigiani professionisti della panificazione e dell’arte bianca.

L’occasione era la raccolta fondi da destinare alla Caretta Calabria Conservation, associazione fondata da esperti naturalisti e biologi marini impegnati attivamente nel monitoraggio e nella tutela dei nidi di Tartaruga marina Caretta Caretta, deposti annualmente sulle spiagge calabresi.

Riso Carnaroli di Sibari dell’azienda Magisa, con crema di cardi selvatici, guanciale croccante, Cipolla rossa di Tropea Calabria Igp e fiori di zucca ed il tradizionale pane scavato con peperoni e patate della Sila offerti dal Consorzio. Sono state, queste, le ricette preparate da Laura Barbieri e dal suo staff nell’area dedicata alla tradizione ed all’identità gastronomica.