Alluvione, de Pascale: “Meloni promise ‘100% indennizzi’: dopo un anno indennizzi solo allo 0,5% delle famiglie”

“È passato un anno esatto, era il 7 giugno 2023, quando a Palazzo Chigi incontrammo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e quando fece ai Romagnoli la famosa promessa ‘100% degli indennizzi’ per chi ha subito i danni dell’alluvione in Romagna. Oggi, solo 120 delle 23 mila famiglie colpite hanno ricevuto un parziale indennizzo: siamo allo 0,5%. Chi non ha potuto anticipare con risorse proprie ha ancora le case nelle stesse condizioni di allora. La Romagna è una terra libera non accetta minacce, non accetta ricatti e pretende che le promesse fatte vengano mantenute”. Lo dichiara Michele de Pascale, sindaco di Ravenna.