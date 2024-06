PADOVA, L’8 GIUGNO L’HOLI DEI RECORD CELEBRA 10 ANNI DI SUCCESSI ALLO SHERWOOD

Sabato 8 giugno il Festival dei colori più famoso d’Italia festeggia il suo decimo anniversario allo Sherwood Festival, dove tutta la magia delle polverine colorate ebbe inizio. Special Guests: Pastaboys. Ingresso all’evento a solo 1€. Gli organizzatori: “In questi dieci anni abbiamo colorato oltre 900 mila persone in tutta Italia. Siamo felici di tornare sul palco padovano, è proprio qui che nel 2014 è iniziata la nostra avventura”. Presto le altre date dell’ Holi tour estivo

L’Holi – il festival dei colori più famoso d’Italia, simbolo di gioia, amore e divertimento genuino, quest’anno celebra ben 10 anni di vita col nuovo tour estivo “10 YEARS ANNIVERSARY”. Una decade piena di musica ed emozioni che ha conquistato oltre 900 mila holi lovers in tutta la penisola, registrando sold out ad ogni tappa tra spiagge, parchi e città. Ricordiamo anche che è l’unico e originale Holi ad esser entrato nelle sale cinematografiche come protagonista nel film “Forever Young” del regista Fausto Brizzi.

Dopo la prima tappa nel Veronese nell’aprile scorso, la macchina organizzativa è pronta a inondare di divertimento colorato la città di Padova. Sabato 8 giugno infatti l’Holi torna in una location molto speciale per tutto il team, ovvero allo Sherwood Festival, nel parcheggio nord dello Stadio Euganeo. E’ una tappa molto importante per gli organizzatori Fabio Lazzari e Marco Bari, perché è il palco dove tutta la magia ebbe inizio. “Siamo felici di tornare sul palco padovano, è proprio qui che nel 2014 è iniziata la nostra grande avventura che ci ha portato in tutta Italia. Sarà una tappa spettacolare”.

La formula di sabato è semplice, ogni ora dalle 18 fino a mezzanotte, dopo i countdown dal palco del mainstage si lanceranno le polverine multicolor al cielo accompagnati da tanta musica. Gli special guests di questa tappa sono i bolognesi Dj Pastaboys. I pionieri del dj style e del fenomeno underground italiano, Dino Angioletti, DJ Uovo e DJ Rame lavorano insieme dal 1995 e sono uniti dalla grande passione per la musica da club con sfumature soul black, jazz e latin. A condividere il palco anche gli immancabili dj resident dell’Holi, Andrea Martini, Andrea De Luca e Bruce Blayne e i maestri di cerimonia Moova e Mario Scognamiglio. A seguire afterparty fino alle 2 nel second stage con TrashDance.

Ingresso all’evento a solo 1€. Tutte le info e gli aggiornamenti sulle prossime tappe su www.holitour.it.

La fama del festival è ormai nota a tutti, ma pochi sanno da dove derivi questo format che ha ispirato i due event manager, il trevigiano Fabio Lazzari e il vicentino Marco Bari. Durante la festa indiana denominata “Holi” interi popoli dei villaggi dell’India, Bangladesh, Nepal e Pakistan si lanciano sacchi di polverine colorate e gavettoni per celebrare la rinascita e l’amore e la definitiva sconfitta del male in favore del bene. La ricorrenza cade in primavera ed è portatrice di messaggi positivi universali, di amicizia, fratellanza e amore.

Lazzari e Bari: “Il festival che abbiamo ideato è un veicolo per trasmettere i valori genuini di questa antica ricorrenza e soprattutto per manifestare l’anima solidale che sta alla base di tutto e per la quale abbiamo ideato il festival”. Infatti, ciò che distingue l’Holi il Festival dei colori dagli altri format che lo imitano sull’onda della viralità del fenomeno, è lo scopo solidale. Fin dall’esordio del festival, Lazzari e Bari destinano una parte dei proventi per la Fondazione Fratelli Dimenticati che aiuta i bambini audiolesi di un villaggio in India. La Fondazione Fratelli Dimenticati è una onlus di Cittadella, nel Padovano, che finanzia un progetto a Nandanagar, un villaggio nel Nord-Est dell’India dove nel 2006 è stata istituita la Ferrando School, un istituto che accoglie bambini audiolesi con l’obiettivo di intervenire precocemente nella diagnosi e nella cura della sordità attraverso percorsi terapeutici.