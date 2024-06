Estate siciliana: a Catania tornano “I mercoledì della Baia Verde”

ACI CASTELLO – L’estate porta con sé un’atmosfera unica: i tramonti sul mare; le serate con gli amici; la musica live, la voglia di festa. Il Grand Hotel Baia Verde ha deciso di racchiudere tutti questi elementi in un ciclo di eventi che allieteranno la voglia di vacanza dei siciliani e dei turisti che faranno tappa nel territorio etneo. Da un lato, gli ospiti della struttura 4 stelle a strapiombo sul mare, distesa sulle rocce laviche della sua baia naturale; dall’altro, tutti coloro che vorranno partecipare alle serate a tema: “I mercoledì della Baia”.

L’iniziativa, portata avanti con successo negli anni scorsi, ritorna con una nuova formula. Tutti i mercoledì di giugno e luglio, a partire dal 5 giugno, nell’Hotel catanese, location ideale per chi ama il mare, il relax e il comfort, con inizio dalle 19, verranno ospitati brand premium e bartender special guest. Molinari, Polara, La Compagnia del Fermento, Martini e Sicula Gin, sono solo alcune delle aziende che hanno deciso di collaborare all’organizzazione di questi appuntamenti settimanali. Il drink diventa attore protagonista, per offrire un’esperienza sensoriale dettata dalle tendenze mixology.

«Torna l’appuntamento I Mercoledì della Baia – afferma Giuseppe Sardo, ufficio commerciale Baia Verde – Si tratta di un progetto avviato nel 2022, che riscuotendo curiosità, interesse e partecipazione, ci ha dato la possibilità di cimentarci nell’organizzazione di eventi serali dedicati alla nostra clientela alloggiata, ma anche a tutti coloro che vivono nel territorio catanese. L’obiettivo è dare la possibilità a tutti di poter godere dei servizi della nostra struttura. Il progetto si evolve grazie alla collaborazione con i nostri partner: siamo fiduciosi che possa ancora una volta confermarsi come appuntamento abituale per tutti coloro che in estate scelgono la provincia catanese per godersi le vacanze».

La location esclusiva fronte-mare di questo prestigioso albergo a Catania, il fascino della terrazza ubicata tra il ristorante e la piscina di 25 metri, lo rendono perfetto per l’organizzazione di serate del genere. Primo appuntamento del cartellone il 5 giugno con Molinari. «La serata avrà come protagonista un cognac con liquore alle pere Williams – ha dichiarato Adriana Lo Piero, portavoce del brand Molinari per Catania e Messina – Proporremo 4 nuovi drink e ospiteremo il brand ambassador Marco Fedele. Lui e Salvatore Sciuto, barmanager della Baia Verde, creeranno dei drink speciali per tutti gli ospiti».

«Il drink diventa il re della serata – ha affermato Salvatore Sciuto, bar manager della Baia Verde – i partner si alterneranno di volta in volta e non mancheranno le sorprese. Il 5 inizieremo in grande stile: avremo l’onore e il piacere di ospitare Marco Fedele, bartender di livello internazionale. Ogni mercoledì poi avremo grandi ospiti: Martini, Polara, Sicula Gin e Compagnie del Fermento, birrificio di Mascalucia. Gli eventi che abbiamo realizzato negli anni hanno fatto diventare il bar della Baia Verde punto di riferimento della cocktaileria siciliana».