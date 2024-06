SICILIA OUTLET VILLAGE: PER LE NOTTI BIANCHE SPETTACOLI PIROMUSICALI E ANDREA DAMANTE IN CONSOLLE

Con l’estate iniziano gli eventi sotto le stelle, c’è voglia di sfoggiare le nuove tendenze beachwear e lo shopping con i saldi diventa ancora più attraente a Sicilia Outlet Village. Sono già in programma straordinarie aperture serali con vetrine illuminate fino alle ore 22.00 e show per due Notti Bianche in programma: sabato 6 luglio dalle ore 21.30 si potrà ammirare lo spettacolo piromusicale nella Piazza Eventi e domenica 7 luglio il mood cambierà con dj set dalle ore 18.30 e il sound di Andrea Damante. Il deejay, modello e influencer, è seguitissimo sui social, noto anche per aver partecipato alle trasmissioni tv Uomini e Donne e Grande Fratello Vip. Lo special guest sarà in consolle con i suoi live dalle ore 19.30 per l’evento gratuito aperto al pubblico. Tra le vie dello shopping la serata di domenica si concluderà con lo show piromusicale.

Aspettando le Notti Bianche, a Sicilia Outlet Village dal 22 giugno e fino al 5 luglio è già tempo di campagna pre-saldi (fino al 50% sui prezzi già scontati sui brand aderenti). Quest’anno, Sicilia Outlet Village si conferma punto di riferimento per tutti coloro che cercano qualità, stile e convenienza, con 170 negozi di brand italiani e internazionali. Grazie alle nuove aperture – avvenute con l’ampliamento del Village, la cosiddetta “fase tre” inaugurata a maggio di quest’anno – è stata ulteriormente potenziata l’offerta, che consente – oltre allo shopping – di fare tappa nei diversi punti food, di ammirare la fontana danzante nell’agorà principale, di fruire delle due aree gioco per bambini e dell’area parking gratuita, per trascorrere una giornata all’insegna del relax e dello svago, in un tour a tappe nelle vie del lusso presenti in una location dal sapore retrò, proprio nel cuore della Sicilia. Situato lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, con accesso diretto dall’uscita “Dittaino-Outlet”, l’outlet si inserisce in un territorio ricco di natura e storia, dove a pochi chilometri è possibile ammirare bellezze storiche, culturali e paesaggistiche. Un luogo che si posiziona come “tourism destination”, riservando numerosi ed esclusivi servizi ai turisti, sempre più numerosi soprattutto nei mesi estivi.